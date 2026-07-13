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Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ изменился кардинально (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 12:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Южный Кавказ изменился кардинально (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что эта война сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и закаменелыми. «Ну а дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктуют необходимость переосмысления вообще и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом», - подчеркнул Президент.

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