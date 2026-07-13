Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит (ВИДЕО)

ШУША/ Trend/ - Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится. Да, может быть, оставаться членом Совета и лучше, не знаю.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы не хотим вступать в конфронтацию, особенно когда речь идет о регулярных нападках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента на Азербайджан. Повторяю: они предпринимают против нас необоснованные шаги. Можно сказать, это какая-то одержимость с их стороны», — подчеркнул глава государства.