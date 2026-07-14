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Кыргызстан выступил за расширение сотрудничества с Банком торговли и развития ОЭС

Кыргызстан Новость 14 июля 2026 03:25 (UTC +04:00)
Кыргызстан выступил за расширение сотрудничества с Банком торговли и развития ОЭС
Фото: Министерство экономики и коммерции Кыргызстана
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
Корреспондент по экономике Узбекистана Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле прошло 25-е заседание Совета управляющих и заседание Совета директоров Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщили в синистерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Кыргызстан на мероприятии представлял заместитель министра экономики и коммерции Медербек Туманов.

Участники заседаний подвели итоги деятельности банка за 2025 год, обсудили бюджет на 2026 год, финансирование перспективных проектов в странах ОЭС, а также другие вопросы, связанные с работой финансового института.

Выступая на заседании, Туманов отметил, что сотрудничество в рамках ОЭС строится на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и партнерства государств-участников. По его словам, Банк торговли и развития способствует устойчивому экономическому развитию стран региона, укреплению внутрирегионального сотрудничества, расширению инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов.

Замминистра также подчеркнул важную роль банков развития в стимулировании экономического роста, привлечении инвестиций и финансировании стратегически важных инициатив. Он отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Банком торговли и развития ОЭС и рассчитывает на активизацию совместных проектов.

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