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Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)

Общество Новость 12 июля 2026 23:44 (UTC +04:00)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан успешно выступил на 56-й Международной олимпиаде по физике (IPhO), которая проходила с 4 по 12 июля в городе Букараманга (Колумбия).

В престижном научном соревновании, в котором приняли участие представители более 90 стран, Азербайджан представляли пять школьников из различных общеобразовательных учреждений. Азербайджанская команда показала высокий результат, завоевав три серебряные и две бронзовые медали.

В рамках мероприятия было принято решение провести 57-ю Международную олимпиаду по физике в 2027 году в Саудовской Аравии.

Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)
Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)

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