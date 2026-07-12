Азербайджан завоевал пять медалей на Международной олимпиаде по физике (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан успешно выступил на 56-й Международной олимпиаде по физике (IPhO), которая проходила с 4 по 12 июля в городе Букараманга (Колумбия).

В престижном научном соревновании, в котором приняли участие представители более 90 стран, Азербайджан представляли пять школьников из различных общеобразовательных учреждений. Азербайджанская команда показала высокий результат, завоевав три серебряные и две бронзовые медали.

В рамках мероприятия было принято решение провести 57-ю Международную олимпиаду по физике в 2027 году в Саудовской Аравии.