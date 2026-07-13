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Президент Ильхам Алиев: Трамп — миролюбивый человек, способный принести мир (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Трамп — миролюбивый человек, способный принести мир (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/Trend/ - Однако подход Президента Трампа был иным; он — миролюбивый человек, способный принести мир.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Как он и сам неоднократно отмечал, Президент Трамп положил конец восьми конфликтам в различных уголках мира. Такой у него характер, таково его видение и такова его политика. Что касается нашего вопроса (конфликта с Арменией — прим. ред.), то и здесь он сыграл очень важную роль. Поскольку, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров, именно Президент Трамп и его команда создали условия, которые сделали мир возможным».

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