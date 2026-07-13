США возобновят блокаду иранских портов - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - США возобновят морскую блокаду иранских портов.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Сообщается, что блокировка движение морских судов, следующих в иранские порты и покидающих их, начнется 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США.

В CENTCOM отметили, что американские военные будут перехватывать суда, направляющиеся к побережью Ирана. По данным командования, в ходе предыдущего этапа морской блокады, продолжавшегося с 13 апреля по 18 июня, Вооруженные силы США перенаправили более 140 судов, а еще девять были остановлены.