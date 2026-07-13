Президент Ильхам Алиев: Политика Франции в отношении заморских территорий на протяжении многих лет является источником страданий (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - На протяжении многих лет заморские территории Франции страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Сегодня от этого страдают сотни людей. Сегодня «Бакинскую инициативную группу» несправедливо обвиняют в некой гибридной войне. Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию», — добавил глава государства.