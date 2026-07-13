Президент Ильхам Алиев: «Бакинская инициативная группа» – одна из наиболее эффективных неправительственных организаций, которая вынесла проблему колониализма на глобальную повестку дня

ШУША /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выступил на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме, рассказав о колониальных тенденциях в мире и деятельности «Бакинской инициативной группы» в этом направлении.

Глава государства, в частности, отметил, что правительство Азербайджана уже обвиняется во вмешательстве во внутренние дела Франции. «Мы не занимаемся этим. Мы считаем, что права человека – это универсальная проблема. «Бакинская инициативная группа», пожалуй, сегодня является одной из самых эффективных неправительственных организаций, которая вынесла эту проблему (колониализм – прим. ред.) на глобальную повестку дня», — добавил президент.