Два танкера ОАЭ подверглись нападению в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Иран атаковал два нефтяных танкера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в районе Ормузского пролива, применив крылатые ракеты.

Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ.

По данным ведомства, нападение произошло, когда суда находились в территориальных водах Омана. В результате удара по танкеру Mombasa погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Оба судна получили серьезные повреждения, на борту возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы.

В Минобороны ОАЭ назвали произошедшее грубым нарушением международного права.

В ведомстве также подчеркнули, что Эмираты оставляют за собой право принять ответные меры и использовать все необходимые средства для защиты своей территории, населения и национальных интересов.