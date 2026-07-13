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Президент Ильхам Алиев: Мы начали поставки газа в Сирию, откуда можем поставлять газ и в соседние страны (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы начали поставки газа в Сирию, откуда можем поставлять газ и в соседние страны (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/Trend/ - Мы поставляем газ на рынки, о которых в предыдущие годы и думать не могли, например, в Сирию. Из Сирии мы также можем поставлять газ в соседние страны, где также существует большой спрос на газ.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«В наших контактах с европейскими партнёрами мы доносим до их сведения, что нам нужны долгосрочные контракты и что необходимо совместными усилиями расширять существующую газотранспортную систему», - отметил глава государства.

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