The Floridian о заявлениях Президента Ильхама Алиева о роли Трампа в мирном процессе

БАКУ /Trend/ - Американское издание The Floridian опубликовало материал, посвященный заявлениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева о роли Президента США Дональда Трампа в процессе достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

«Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Президент Ильхам Алиев положительно оценил усилия администрации Трампа по содействию мирному урегулированию. По данным The Floridian, Президент Азербайджана подчеркнул, что отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном складываются превосходно», - говорится в статье.

В публикации приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что подход Трампа к международным конфликтам отличался от политики предыдущих американских администраций.

«Азербайджанский лидер отметил, что Трамп сыграл очень значимую роль, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров о мирном соглашении», - говорится в материале.

Издание также цитирует заявление Президента Азербайджана о том, что Трамп и его команда создали условия, при которых мирное соглашение стало возможным, а американская сторона учла озабоченности Баку в вопросах безопасности и мирного урегулирования.

Кроме того, The Floridian напомнило о состоявшейся в Белом доме исторической встрече с участием Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой был парафирован текст мирного соглашения.

В материале также упоминается решение администрации Трампа об отмене действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», ограничивавшего прямую помощь США Азербайджану.

«Во время президентства Билла Клинтона и в период, когда бывший президент Джо Байден работал в контролируемом демократами Сенате США, Конгресс принял «Акт в поддержку свободы». В документ был включен раздел 907, запрещавший предоставление Азербайджану любой формы прямой американской помощи. Этот запрет действовал на протяжении многих лет — вплоть до августа 2025 года, когда Дональд Трамп отменил действие раздела 907», - говорится в статье.