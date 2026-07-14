Экспорт через таможню иранской провинции Семнан вырос

БАКУ/ Trend/ - За три месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) экспорт товаров через таможню провинции Семнан, расположенной на севере Ирана, увеличился на 26% в стоимостном выражении и на 51% — в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом, по данным Таможенной администрации Ирана, сообщил генеральный директор таможенного управления иранской провинции Семнан Муртаза Хаджианнежад.

"За 3 месяца через таможню провинции Семнан было экспортировано 133 тысячи тонн продукции на сумму 60,4 миллиона долларов. Это свидетельствует о росте экспорта товаров на 26% в стоимостном выражении и на 51% — в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.

Хаджианнежад сообщил, что основными экспортными товарами стали карбонат натрия, моторное масло, проволока, моющие средства, каменный уголь, ферросилиций, резиновые изделия и другая продукция. Экспорт осуществлялся в 22 страны, включая Ирак, Афганистан, Турцию, Россию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Болгарию, Китай, Оман и ОАЭ.

Он также сообщил, что за отчетный период через таможню провинции было импортировано 10,9 тыс. тонн товаров на сумму 47,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта снизилась на 3%, тогда как его физический объем увеличился на 55%.

В структуре импорта преобладали промышленное оборудование и комплектующие, автомобили и автозапчасти, сырье, дорожная техника и другая продукция. Товары поступили из 19 стран, в том числе из Китая, Турции, Тайваня, Германии, ОАЭ, России, Италии и Индии.

По словам Хаджианнежада, за три месяца доходы таможни провинции Семнан составили 4,46 трлн риалов (около 3,3 млн долларов), что на 399% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно анализу Trend, существенный рост экспорта через таможню провинции Семнан свидетельствует о дальнейшем расширении ненефтяного экспорта Ирана. Увеличение поставок продукции промышленного и химического секторов, а также экспорт в 22 страны указывают на укрепление позиций иранских производителей на региональных рынках и диверсификацию экспортных направлений.

Несмотря на незначительное снижение стоимости импорта, увеличение его физического объема на 55% свидетельствует о росте закупок промышленного оборудования, сырья и других товаров производственного назначения, что может отражать расширение производственной активности в стране. Почти пятикратный рост доходов таможни также указывает на заметное оживление внешнеторговой деятельности и увеличение поступлений в государственный бюджет.