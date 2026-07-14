В рамках Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная сессия об ИИ и новых форматах в СМИ (ФОТО)

ШУША/ Trend/ - В рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялась панельная сессия на тему «Медиагоризонт: искусственный интеллект, визуальный сторителлинг и опыт нового поколения».

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в ходе панельной дискуссии было обсуждено влияние искусственного интеллекта на современную журналистику, новые форматы создания визуального контента, а также использование передовых цифровых технологий в развитии медиаиндустрии.

Участники панели также рассмотрели вопросы внедрения ИИ в редакционные процессы, трансформации медиапотребления, развития интерактивного сторителлинга и перспектив формирования медиапродуктов нового поколения.

Выступая на мероприятии, техноблогер Фарид Пардашуназ отметил, что искусственный интеллект открывает для медиа новые возможности, однако ключевым фактором в журналистике по-прежнему останутся творческий подход человека и способность создавать уникальный контент.

«С появлением искусственного интеллекта произошла демократизация информации. Сегодня практически каждый человек может создавать контент и делиться им с широкой аудиторией. В дальнейшем искусственный интеллект будет все больше персонализировать информацию, предлагая каждому пользователю тот контент, который соответствует его интересам. Это открывает новые возможности для развития медиа и взаимодействия с аудиторией», — сказал Пардашуназ.

По его словам, искусственный интеллект уже становится частью повседневной работы современных редакций, помогая журналистам выполнять различные задачи.

«Искусственный интеллект может выступать помощником журналиста, редактора, корректора и переводчика. Однако творческое мышление, авторский взгляд и способность самостоятельно анализировать информацию всегда будут востребованы. Если журналист создает собственный уникальный контент и предлагает аудитории новые идеи, его невозможно заменить технологиями», — отметил он.

Пардашуназ подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от человека.

«Главным источником развития искусственного интеллекта остаются данные и контент, созданные людьми. Именно человеческая креативность является основой для дальнейшего совершенствования этих технологий. Поэтому искусственный интеллект и человек должны не конкурировать, а дополнять друг друга», — добавил техноблогер.

Первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, в своём выступлении подчеркнул, что с развитием информационных технологий увеличились возможности распространения информации, но одновременно усложнилась информационная среда.

«Игнорирование существующих правил приводит к серьезным последствиям: распространению дезинформации, утрате доверия между различными участниками общественной жизни, снижению ответственности и, что наиболее опасно, к разрушению доверия и ослаблению международных отношений. Дезинформация используется не только для манипулирования общественным мнением, но и для разжигания конфликтов между странами и народами, а внутри государств — для распространения ненависти и дестабилизации общества», — сказал Искаков.

По его словам, одним из важнейших направлений борьбы с дезинформацией является тесное взаимодействие с цифровыми платформами и повышение прозрачности распространяемого контента.

«Мы считаем крайне важным сотрудничество с онлайн-платформами. Контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, должен обязательно маркироваться, чтобы пользователи могли понимать его происхождение. Это важная законодательная мера, и Казахстан уже добился существенного прогресса как в вопросах опровержения ложной информации, так и во взаимодействии с крупнейшими мировыми цифровыми платформами», — отметил он.