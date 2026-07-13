В Италии прошел 5-й фестиваль European Gym for Life Challenge (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В городе Пистойя в Италии состоялся 5-й фестиваль European Gym for Life Challenge по дисциплине «Гимнастика для всех».

В фестивале приняли участие около 4 000 гимнастов из 21 страны. Представлявшая Азербайджан команда Flame успешно выступила среди 74 команд и была удостоена золотой медали. Представленная нашей командой композиция в категории малых групп получила высокую оценку как зрителей, так и членов жюри. В церемонии награждения победителей принял участие президент European Gymnastics Фарид Гаибов.

С 12 по 16 июля также проходит фестиваль EUROGYM 2026 по дисциплине «Гимнастика для всех». Фестиваль, который проводится раз в два года, в этот раз собрал около 5 000 участников из 25 стран. Отличающийся массовостью и насыщенной программой, EUROGYM предоставляет гимнастам разных возрастных групп уникальную возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и укрепить международные дружеские связи. Главная цель фестиваля — популяризация здорового образа жизни и философии «Гимнастики для всех», а также объединение представителей разных стран посредством спорта.