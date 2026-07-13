Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализованы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Я хотел бы еще раз сказать, что мы ценим отношения с Россией, и также мы видели заявления официальных лиц Российской Федерации, включая Президента Путина, в связи с тем, что отношения между нашими странами имеют очень позитивную динамику. Вы отметили о сложностях, да, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади. И я бы сказал, что отношения полностью нормализованы, контакты осуществляются на разных уровнях: и на правительственном уровне, и по линии членов правительства, сопредседателей межправкомиссий, по линии Министерства иностранных дел, по линии Администрации Президента. Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады.

Отношения между Россией и Азербайджаном - они важны и для двустороннего формата, и для более широкой географии. Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и, конечно же, транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество.

Что касается роли России на Южном Кавказе, мне трудно об этом говорить, потому что эта концепция, наверное, должна быть выработана, если еще не выработана, Россией. Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми»,- сказал глава государства.