ТуранБанк привлек средства в национальной валюте от международных фондов для финансирования бизнеса

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, подписал новые кредитные соглашения с фондами под управлением авторитетной бельгийской компании “Incofin Investment Management”.
Согласно соглашениям, Банк привлек финансовые ресурсы в национальной валюте сроком на 3 года: эквивалент 1,25 млн долларов США от Микрофинансового фонда умного климата “Incofin” (CSMF) и 2 млн евро от Микрофинансового фонда “Incofin” (IMFI). Данные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, в особенности экологически устойчивых проектов. Это позволит расширить доступ к финансовым ресурсам в национальной валюте для предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах, и защитит их от валютных рисков. Следует отметить, что вышеупомянутые инвестиции являются очередным успешным шагом Банка на пути поддержки стратегии устойчивого экономического развития нашей страны.
Об “Incofin Investment Management”:
“Incofin” — ведущая управляющая компания фондами
импакт-инвестиций, поддерживающая предприятия в сферах инклюзивного
финансирования, устойчивого производства продуктов питания и чистой
воды. Управляя активами на сумму более 1 млрд долларов США,
“Incofin” располагает опытной командой из более чем 90
профессионалов в Бельгии, Колумбии, Кении и Индии. Инвестировав
более 5 млрд долларов США в виде акционерного капитала и долговых
обязательств, “Incofin” содействует развитию предпринимателей на
более чем 50 развивающихся и пограничных рынках, обеспечивая
реальный вклад там, где это необходимо больше всего.
Для получения дополнительной информации: www.incofin.com
Об ОАО ТуранБанк:
ОАО ТуранБанк было основано в 1992 году и функционирует как один
из самых надежных финансовых институтов Азербайджана. Банк
предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в
соответствии со международными стандартами. В настоящее время
ТуранБанк, имеющий 22 точки обслуживания по всей стране,
демонстрирует устойчивое развитие на протяжении 34 лет своей
деятельности и выделяется приверженностью принципам прозрачности,
надежности и социальной ответственности.
Для получения дополнительной информации: www.turanbank.az
ТуранБанк
С нами надежно...