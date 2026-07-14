Отношения Азербайджана и Узбекистана выходят на новый этап экономической интеграции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан в 2025–2026 годах значительно ускорили реализацию союзнического партнерства, преобразовав политические договоренности в ощутимые экономические результаты. Расширение торговли, промышленной кооперации, транспортной взаимосвязанности и институционального взаимодействия свидетельствует о том, что двусторонние отношения эволюционируют от традиционного стратегического партнерства к многопрофильному экономическому союзу. Стороны все активнее делают ставку на производственную кооперацию, развитие инфраструктурной связности и реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, формируя более устойчивую основу двустороннего сотрудничества.

Торговые тенденции указывают на важные структурные изменения в экономическом взаимодействии двух стран. Азербайджан и Узбекистан постепенно смещают акцент с расширения сырьевой торговли на углубление промышленной кооперации посредством совместного производства, локализации выпуска продукции и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью. Сотрудничество в текстильной промышленности, автомобилестроении, производстве строительных материалов, туризме и сельском хозяйстве свидетельствует о том, что стороны все активнее формируют интегрированные производственные цепочки, отходя от традиционной модели экспортно-импортных отношений. Такой подход имеет стратегическое значение, поскольку создает долгосрочные экономические связи, менее подверженные краткосрочным рыночным колебаниям.

Расширение двусторонней торговли поддерживается все более институционализированными механизмами экономического сотрудничества. Проведенное 20 июня 2025 года в Баку 14-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном подтвердило приверженность обеих стран дальнейшему развитию в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации. Комиссия остается ключевой площадкой для координации двусторонней экономической политики, определения новых направлений взаимодействия и контроля за реализацией совместных проектов. Дополнительным фактором развития экономических связей становится межрегиональное сотрудничество: проведение последовательных межрегиональных форумов способствует укреплению прямых контактов между органами власти регионов и деловыми кругами.

Официальные данные Государственного комитета Азербайджана по статистике также свидетельствует об активизации двусторонней торговли. За первые пять месяцев 2026 года экспорт Азербайджана в Узбекистан составил 59,5 млн долларов, что соответствует 0,43 процента общего объема экспорта страны, тогда как импорт из Узбекистана достиг 84,6 млн долларов, или 1,24 процента совокупного импорта Азербайджана. Эти показатели свидетельствуют о сохранении положительного торгового сальдо Узбекистана, одновременно отражая растущий спрос на узбекскую продукцию на азербайджанском рынке. Несмотря на то, что объем взаимной торговли пока остается ниже долгосрочной цели в 1 млрд долларов, имеющиеся данные указывают на последовательное укрепление экономических связей между двумя государствами.

Инвестиционное сотрудничество также вышло на качественно новый уровень. Реализуемые проекты все чаще направлены на создание интегрированных производственных мощностей в ключевых секторах экономики. По данным министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, по состоянию на 1 июня 2025 года в стране действовало 280 предприятий с участием азербайджанского капитала, включая 58 совместных предприятий и 222 предприятия со стопроцентным азербайджанским капиталом. Их деятельность охватывает промышленность, финансы, недвижимость, энергетику, торговлю и сферу услуг, что свидетельствует о диверсификации двусторонних инвестиций и их более глубокой интеграции в экономики обеих стран.

Эта тенденция наглядно проявляется в структуре крупнейших инвестиционных проектов. В текстильной отрасли азербайджанские и узбекские компании совместно реализуют масштабные хлопково-текстильные кластеры при поддержке PASHA Holding и Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании. Сотрудничество также расширилось в сфере шелководства благодаря запуску проектов по переработке шелка. Крупные инвестиции в туристическую инфраструктуру, включая строительство гостиницы Ritz-Carlton Tashkent и жилого комплекса Tashkent Luxury Residences, отражают растущее участие азербайджанского бизнеса в гостиничном секторе и сфере недвижимости Узбекистана. Промышленная кооперация развивается и в автомобилестроении благодаря сотрудничеству Uzavtosanoat и Azermash, а также в производстве строительных материалов с участием компании Matanat-A. В совокупности эти проекты свидетельствуют о том, что двусторонние инвестиции все больше ориентируются на долгосрочное промышленное развитие, а не на реализацию отдельных коммерческих инициатив.

Транспортная взаимосвязанность остается одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Согласно данным министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, в 2024 году объем грузоперевозок между двумя странами достиг 105 тыс. тонн, тогда как объем транзита узбекских грузов через территорию Азербайджана превысил 1,09 млн тонн, что укрепляет позиции Азербайджана как основного транспортного коридора для Узбекистана на пути к европейским и мировым рынкам. Воздушное сообщение также продолжает развиваться: регулярные рейсы между Ташкентом и Баку выполняются восемь раз в неделю, при этом стороны договорились увеличить их количество до 21 рейса в неделю. Эти тенденции свидетельствуют о том, что транспортное сотрудничество выходит далеко за рамки развития инфраструктуры и становится важнейшим элементом диверсификации торговых маршрутов и реализации потенциала Среднего коридора. В совокупности они демонстрируют стремление обеих стран использовать экономическую взаимозависимость как инструмент укрепления региональной связности и расширения доступа к международным рынкам.

Политическое взаимодействие также приобретает все более институционализированный характер. Ратификация Узбекистаном Договора о союзнических отношениях в мае 2025 года укрепила правовую основу союзнического партнерства, открыв дополнительные возможности для расширения сотрудничества в экономической, промышленной, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Дорожная карта реализации соглашения на 2025–2029 годы и новые отраслевые программы сотрудничества свидетельствуют о том, что двусторонние отношения все в большей степени опираются на постоянно действующие механизмы координации, а не на отдельные соглашения. Такая институциональная база обеспечивает большую предсказуемость государственной политики и создает более благоприятные условия для бизнеса и инвесторов.

Дополнительное региональное измерение партнерство приобрело в ноябре 2025 года, когда Азербайджан стал полноправным участником Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это решение вывело двустороннее сотрудничество на более широкий региональный уровень, укрепив позиции Азербайджана как стратегического партнера Центральной Азии за рамками традиционного двустороннего взаимодействия. Для Узбекистана Азербайджан все в большей степени становится важным связующим звеном между Центральной Азией, Южным Кавказом и международными рынками благодаря развитию транспортных коридоров, цифровой инфраструктуры и энергетического сотрудничества. Участие Азербайджана в этих встречах также отражает растущее понимание того, что региональное сотрудничество становится важным фактором обеспечения экономической устойчивости и повышения взаимосвязанности в Евразии.

Проведение Четвертого Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума в июле 2026 года дополнительно подтверждает эволюцию двустороннего сотрудничества. Продолжение практики проведения межрегиональных форумов отражает важную институциональную тенденцию, при которой регионы, бизнес и инвесторы начинают играть все более заметную роль наряду с центральными органами власти. Развитие прямых контактов в форматах B2B и B2G, продвижение инвестиционных проектов и промышленного партнерства способствует формированию более децентрализованной модели экономического сотрудничества, способной ускорить реализацию совместных инициатив. Подобные механизмы, как ожидается, будут играть все более важную роль в достижении долгосрочной цели по увеличению взаимной торговли до 1 млрд долларов.

В целом события 2025–2026 годов свидетельствуют о том, что Азербайджан и Узбекистан вступили в новый этап развития двусторонних отношений. Партнерство все больше характеризуется институционализированным политическим диалогом, расширением торговли, диверсификацией инвестиций, реализацией совместных промышленных проектов, укреплением транспортной взаимосвязанности и развитием регионального сотрудничества. Несмотря на то, что объем двусторонней торговли пока остается ниже заявленной цели в 1 млрд долларов, темпы реализации совместных инициатив за последние два года свидетельствуют о формировании прочной институциональной и экономической основы для одного из наиболее комплексных двусторонних партнерств, связывающих Южный Кавказ и Центральную Азию.