Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ/Trend/ - Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, я хотел бы еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане, в Карабахе. Добро пожаловать в Азербайджан.

Рад, что словацко-азербайджанские отношения успешно развиваются. Наши политические контакты приобретают регулярный характер. Я с удовлетворением вспоминаю свой официальный визит в Словакию в конце прошлого года и хотел бы еще раз выразить Вам благодарность за оказанное мне гостеприимство.

Действительно, такое динамичное развитие отношений демонстрирует намерения обеих сторон. Сегодня мы обсудили многие вопросы и еще раз убедились, что наша повестка довольно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегаций, чтобы увидеть, по каким направлениям ведется активная работа, идет диалог, причем не только диалог, но и практическое взаимодействие.

Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике. Потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли.

Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гарвенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить Вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха.

Среди обсуждавшихся вопросов, естественно, преобладали традиционные темы. Приоритетное значение имеют торгово-экономические связи, сотрудничество в энергетической, военно-технической сферах и других областях. Вокруг всех этих вопросов были проведены очень искренние и открытые обсуждения. Члены делегаций также сегодня и завтра будут находиться в контакте – эти контакты постоянны.

Визит Президента продолжится завтра в Баку. Хочу еще раз выразить признательность господину Президенту за то, что он принял мое приглашение, а также за визит в Карабах. Это еще раз демонстрирует, насколько искренними и дружественными являются наши отношения.

Уверен, что эти отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел. Обе стороны придают очень большое значение двусторонним отношениям. Могу сказать, что за последние годы было налажено очень прочное партнерство».

Должен также отметить, что Президент Пеллегрини не первый раз совершает визит в Азербайджан. Могу сказать, что он был первым среди высокопоставленных лиц Словакии, посетившим Азербайджан еще на прежних должностях – как председатель парламента, так и премьер-министр. Как Президент он принимал участие в международной климатической конференции, а сегодня находится в Азербайджане с официальным визитом.

Еще раз приветствую Вас, господин Президент, и желаю Вам приятного визита.