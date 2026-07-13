Президент Ильхам Алиев: Единственный риск для нас сегодня – это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры (ВИДЕО)

ШУША/ Trend/ - Единственный риск для нас – это определенные попытки втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры. Такие попытки предпринимались и раньше, но тогда они носили больше политический характер, и мы всегда успешно отбивались от этого.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства отметил, что сегодня эти авантюры носят более серьезный и угрожающий характер. Именно поэтому Азербайджан привык защищаться и бороться с определенными консолидированными кругами.