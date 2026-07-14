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США завершили очередную серию атак против Ирана

США Новость 14 июля 2026 06:51 (UTC +04:00)
США завершили очередную серию атак против Ирана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы США завершили очередную серию ударов по территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«CENTCOM завершило операцию по нанесению ударов по Ирану в 22:15 по времени восточного побережья США. В ходе пятичасовой миссии американские военные успешно поразили военные объекты на территории Ирана», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

По данным командования, удары были нанесены, в частности, по объектам в городах Бушер, Джаск, Конарак, Бендер-Аббас, Чабахар, а также на острове Абу-Муса.

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