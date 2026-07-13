Президент Ильхам Алиев: К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны (ВИДЕО)

ШУША/ Trend/ - К сожалению, сегодня угрозы в нашем регионе вполне реальны. Мы не читаем об этом в книгах — мы видим это в реальной жизни.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Подчеркнув, что в повестке дня Азербайджана еще много вопросов, глава государства отметил: «Одним словом, мы должны расширять наши возможности, укреплять нашу оборону, отстаивать наши национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран».