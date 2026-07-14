Будущее рынка недвижимости обсудят в Баку — до Международной Выставки Недвижимости AIREX остаются считанные дни!

Впервые в Азербайджане пройдёт выставка недвижимости международного уровня.

Международная Выставка Недвижимости Азербайджана (AIREX) состоится 4–6 ноября 2026 года в Baku Expo Center и откроет свои двери не только для посетителей, но и прежде всего, для девелоперов, инвесторов, фондов и лидеров отрасли, стремящихся представить свои проекты международной аудитории. Организаторы подчёркивают, что истинным показателем успеха выставки станут проведённые встречи, переговоры и заключённые сделки.

Организаторами выставки выступают PASHA Property Management и Baku Expo Management; при государственной поддержке Государственной Службы Кадастра и Регистрации Недвижимости, Фонда Возрождения Карабаха, KOBIA, AZPROMO и ADRA; при платиновом спонсорстве PASHA Real Estate, Sea Breeze, PMD Group и Baku White City; в партнёрстве с Международным банком Азербайджана (ABB), AmCham Azerbaijan (Американской торговой палатой в Азербайджане) и Absheron Hotel Group (AHG); стратегический партнёр — Times Consulting.

«AIREX станет крупной международной платформой, объединяющей девелоперов, инвесторов и покупателей в сфере недвижимости. На мероприятии будут представлены одни из самых интересных и перспективных проектов недвижимости Азербайджана и всего региона, что даст компаниям-участникам возможность презентовать свои проекты широкой аудитории и наладить прямые контакты с инвесторами и потенциальными клиентами. Мы уверены, что AIREX станет ведущей платформой региона, где будут рождаться новые партнёрства, инвестиции и возможности», — заявил Турал Алиев, генеральный директор PASHA Property Management.