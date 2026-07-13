Информационная безопасность сегодня является частью национальной безопасности - Фарид Зейналов

ШУША /Trend/ - Информационная безопасность сегодня является не только техническим вопросом, но и важной составляющей национальной безопасности и общественной стабильности.
Об этом сказал представитель Службы электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Зейналов в ходе панельной дискуссии «Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения» в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает специальный корреспондент Trend.
«Информационная безопасность сегодня — это не только технический вопрос, это также вопрос национальной безопасности государств и важная часть общественной стабильности и безопасности», — сказал он.
По словам Зейналова, цифровые платформы все чаще используются для манипулирования информацией, формирования общественного мнения, проведения кибератак, а также распространения материалов, созданных с применением искусственного интеллекта и технологий deepfake.
Особое внимание представитель СЭБ уделил защите детей и подростков, назвав их одной из наиболее уязвимых категорий пользователей цифровой среды.
Он отметил, что ответственность за их безопасность должна лежать не только на государстве, но и на гражданском обществе, академических кругах и родителях.
Зейналов подчеркнул, что в ряде стран уже действуют возрастные ограничения на использование социальных сетей, внедряются механизмы проверки возраста пользователей и ограничения доступа к отдельным видам контента. По его словам, такие меры помогают защитить несовершеннолетних от киберугроз.
Он также сообщил, что в Азербайджане уже начата реализация соответствующих мер, направленных на повышение безопасности детей и подростков в цифровом пространстве.