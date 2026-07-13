UNEC запустил калькулятор, который позволяет абитуриентам и бакалаврам рассчитать свои шансы на поступление в университет!

По завершении экзаменов тысячи абитуриентов, а также бакалавры, желающие продолжить обучение в магистратуре, задаются главным вопросом: хватит ли набранные ими баллы для поступления на выбранные специальности.

В целях оказания помощи бакалаврам и абитуриентам в процессе выбора, UNEC запустил калькулятор расчета вероятности поступления (https://calculator.unec.edu.az/).

Воспользовавшись онлайн-калькулятором, абитуриенты и бакалавры могут мгновенно рассчитать вероятность поступления на конкретную специальность, введя в систему данные о соответствующей группе специальностей, выбранных направлениях и своих баллах.

Платформа также помогает кандидатам сформировать стратегию выбора специализации соответственно набранным ими баллов.

Желающие рассчитать свои шансы на поступление могут воспользоваться платформой удобно и совершенно бесплатно по ссылке calculator.unec.edu.az.

Основа успешного будущего начинается с правильного выбора профессии.

UNEC желает бакалаврам и абитуриентам успехов на этапе выбора!