  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША /Trend/ - Мы являемся свидетелями войн в разных частях мира. Они происходят не только в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что вызывает разочарование.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности. Иными словами, чем выше будет уровень солидарности и взаимопонимания, тем меньше будет трудностей», — подчеркнул глава государства.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости