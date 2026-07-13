Сделки на рынке жилья Узбекистана выросли на 48% в первом квартале 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Рынок жилой недвижимости Узбекистана в первом квартале 2026 года продемонстрировал резкий рост: количество сделок с жильем увеличилось почти на 50% в годовом выражении. Этому способствовали рост ипотечного кредитования, увеличение доходов населения и стремление покупателей завершить сделки до введения новых правил использования эскроу-счетов.

Об этом говорится в последнем обзоре рынка жилья Центрального банка Узбекистана.

Согласно обзору, в январе–марте 2026 года было заключено 110,1 тыс. сделок с жилой недвижимостью, что на 48,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наиболее высокий рост продаж жилья был зафиксирован в Сырдарьинской области, где количество сделок увеличилось на 67% в годовом выражении. Далее следуют Ташкент с ростом на 64%, а также Андижанская и Навоийская области, где показатели выросли на 56% и 52% соответственно», — говорится в обзоре.

«Увеличение числа сделок отражает продолжающийся рост экономической активности и урбанизации в регионах», — отмечается в документе.

Дополнительный временный импульс рынку придало введение новой системы эскроу-счетов при покупке недвижимости, вступившей в силу 1 апреля. Многие покупатели и продавцы ускорили заключение сделок до вступления новых правил в силу, что способствовало резкому росту продаж в марте.

Ипотечное кредитование также продолжило поддерживать спрос на жилье.

В первом квартале коммерческие банки выдали ипотечные кредиты на сумму 5,7 трлн сумов (около 473 млн долларов США), что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время реальные доходы домохозяйств выросли на 7,8% в годовом выражении, что дополнительно поддержало спрос на жилье.

Рост активности на рынке сопровождался повышением цен на недвижимость.

В марте цены на первичном рынке жилья выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем в национальной валюте и на 8,1% в долларовом выражении.

На вторичном рынке цены увеличились на 3% в сумовом выражении и на 9,4% в долларовом выражении.

По данным Центрального банка, рынок жилья Узбекистана продолжает демонстрировать устойчивость благодаря высокому спросу, активному жилищному строительству и расширению ипотечного финансирования.

Согласно анализу Trend, рынок жилой недвижимости Узбекистана в первом квартале 2026 года существенно ускорил рост: число сделок увеличилось на 48,4% в годовом выражении, достигнув 110,1 тыс., что значительно превысило темпы роста ипотечного кредитования (29%). Рост был обусловлен сочетанием увеличения доходов населения, продолжающейся урбанизации и стремлением покупателей завершить сделки до введения обязательных эскроу-счетов с 1 апреля. Одновременно повышение цен как на первичном, так и на вторичном рынках свидетельствует о том, что спрос продолжает превышать предложение, что позволяет сектору оставаться одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики страны, несмотря на ужесточение регулирования.