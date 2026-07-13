Президент Ильхам Алиев: Наше правительство всерьез рассматривало возможность полного выхода из Совета Европы

БАКУ/Trend/ - Наше правительство всерьез рассматривало возможность полного выхода из Совета Европы.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, то, к сожалению, здесь мы наблюдаем совершенно иную картину. Лично я сожалею об этом, поскольку в 2001 году, будучи членом парламента, я был первым главой азербайджанской делегации и в течение двух лет работал там; как известно, в течение года проводится четыре сессии.

Для меня сложившаяся ситуация не является приятной. При этом, причина, по которой она возникла, крайне важна для ответа на ваш вопрос, что нужно сделать для выхода из тупика? До освобождения в сентябре 2023 года 100 процентов наших территорий от сепаратистских армянских оккупационных сил Азербайджан никогда не находился под какими-либо санкциями в ПАСЕ. В сентябре 2023 года, когда мы воспользовались своим законным правом на самооборону и освободили территорию от остатков сепаратистов, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наказать Азербайджан. В январе 2024 года она поставила под сомнение полномочия азербайджанской делегации, а также лишила ее права голоса. Это произошло не из-за так называемых вопросов прав человека. Если бы дело было в этом, это, вероятно, было бы сделано гораздо раньше. Это было именно наказанием за наши действия по восстановлению суверенитета. После этого азербайджанская делегация приняла весьма мудрое решение – прекратить участие в заседаниях: если у нас нет права голоса, то зачем нам там присутствовать?

К слову, мы не участвовали в голосовании за судей Европейского суда по правам человека, и именно поэтому Азербайджан не признает решения этого суда: нам неизвестно, кто эти люди. Мы не голосовали за них. На протяжении более чем двух лет мы сталкиваемся с дискриминацией. Могу открыто сказать, что наше правительство всерьез рассматривало возможность полного выхода из этой структуры – не только о замораживании нашего членства в ПАСЕ, но и о выходе из Совета Европы в целом.

Однако ко мне обратился генеральный секретарь Совета Европы господин Ален Берсе и попросил не делать этого. И для того, чтобы найти способ улучшить ситуацию, я приостановил этот процесс. Но, к сожалению, с того времени никаких подвижек не произошло. Со стороны ПАСЕ в адрес Азербайджана выдвигаются весьма странные и ультимативные требования, которые абсолютно неприемлемы. Не мы стали причиной разрушения отношений – это сделали они. Они лишили нас права голоса без каких-либо законных оснований. Поэтому необходимо, чтобы они восстановили право голоса азербайджанской делегации, и только после этого азербайджанская делегация вернется. Все должно быть именно так, как я сказал, а не наоборот!»- сказал глава государства.