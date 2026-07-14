Экспорт иранской нефти продолжается в прежнем режиме - министр

БАКУ/ Trend/ - Иран продолжает экспортировать нефть.

По данным Министерства нефти Ирана, об этом заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад.

«Несмотря на отмену Соединенными Штатами 60-дневного льготного периода на продажу иранской сырой нефти, экспорт сырой нефти из Ирана продолжается в прежнем режиме», — отметил он.

М. Пакнежад подчеркнул, что Министерство нефти Ирана, учитывая нефтяные санкции, создало необходимые механизмы для продажи сырой нефти в соответствии с новыми условиями.

Иранский министр добавил, что даже во время действия 60-дневного льготного периода, предоставленного США на продажу иранской сырой нефти, Тегеран не приостанавливал собственные механизмы экспорта нефти и сохранял их в силе.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран в тот же день стал обстреливать ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня Иран и США подписали мирный меморандум. Документ подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня указанный меморандум вступил в силу.

Напомним, что 8 июля Президент США Дональд Трамп, заявив о нарушении режима прекращения огня, отдал распоряжение о нанесении новых ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты США в регионе Персидского залива с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Хотя Вашингтон не исключает возможность возвращения Ирана к переговорам, разногласия вокруг безопасности Ормузского пролива, ядерной программы и других вопросов оставляют будущее мирного процесса неопределенным. В настоящее время торговое судоходство в Ормузском проливе снова практически парализовано.

Также 8 июля Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти, предусмотренное 10-й статьей Исламабадского меморандума о взаимопонимании.