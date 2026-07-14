В Yelo Bank стартовала программа летней стажировки “Summer Challenge”! (ФОТО)



Yelo Bank, всегда поддерживающий карьерный путь молодежи, успешно запустил традиционную программу стажировки “Summer Challenge”. Проект проводится уже в шестой раз и этом году вновь вызвал большой интерес — было получено более 600 заявок. Из них отбор прошли 46 самых талантливых молодых людей, которые получили возможность пройти стажировку в Головном офисе и филиалах Yelo Bank.



В первый день программы в Головном офисе прошло специальное приветственное мероприятие. Команда по подбору персонала банка познакомила стажеров с корпоративными правилами, принципами работы и командной культурой, а также пожелала им успехов.



Молодые специалисты будут практиковаться в разных направлениях в соответствии со своими интересами: Продажи, Программирование, IT, Управление человеческими ресурсами, Юриспруденция, Судебные разбирательства, Бренд-менеджмент и CVM и другие направления. Они будут участвовать в реальных проектах, получать практические знания и развивать навыки, необходимые для успешной карьеры.



Участники, успешно завершившие программу и проявившие себя, получат шанс стать частью команды Yelo Bank. Стоит отметить, что большая часть выпускников программы прошлых лет сегодня уже продолжают свою карьеру в Yelo.



Yelo Bank и впредь будет поддерживать молодежь через проекты, направленные на ее развитие, и вносить значимый вклад в развитие кадрового потенциала страны.



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