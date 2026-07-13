Таджикистан сообщил о росте добычи нефти

БАКУ/ Trend/ - Таджикистан добыл более 10 тыс. тонн нефти в первом полугодии 2026 года, продемонстрировав рост показателя в годовом выражении.

Об этом говорится в отчете о деятельности Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана за первое полугодие 2026 года.

«В первом полугодии 2026 года объем добычи нефти составил 10 013,5 тонны, что на 855,4 тонны, или на 9,3 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете.

Несмотря на рост добычи, Таджикистан остается нетто-импортером нефтепродуктов, поскольку собственная добыча сырой нефти покрывает лишь небольшую часть внутреннего спроса.

Углеводородный сектор играет значительно меньшую роль в энергетическом балансе страны по сравнению с гидроэнергетикой. Хотя в последние годы несколько отечественных и зарубежных компаний занимались разведкой нефтегазовых месторождений, объемы коммерческой добычи остаются ограниченными. В результате Таджикистан по-прежнему в значительной степени зависит от импорта бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в то время как государственная политика сосредоточена главным образом на расширении производства электроэнергии из возобновляемых источников и модернизации энергетической инфраструктуры.

Ожидается, что данный сектор останется одним из приоритетных направлений и для международных институтов развития. На этом фоне в эксклюзивном интервью Trend представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщили об утверждении нового Стратегического и капитального рамочного документа (SCF) на 2026–2030 годы, определяющего ключевые приоритеты деятельности банка в Центральной Азии и других регионах.

По словам управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейна Озхана, документ сосредоточен на трех основных направлениях: ускорении «зеленого» перехода, укреплении экономического управления и развитии человеческого капитала при одновременном продвижении равных возможностей.

Он отметил, что именно эти приоритеты служат основными ориентирами деятельности ЕБРР в Центральной Азии. Банк также разрабатывает индивидуальные страновые стратегии для каждого государства региона в тесном сотрудничестве с национальными властями, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности частного сектора, созданию рабочих мест, развитию навыков, содействию инклюзивности и поддержке цифровой трансформации.