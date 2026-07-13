Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидали, что за последнее время наше географическое положение окажется настолько востребованным

ШУША/Trend/ - Мы не ожидали, что за последнее время наше географическое положение окажется настолько востребованным.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы уже довольно долгое время работаем над вопросами транспортной связности. Возможно, мы активно работаем над этим более десяти лет, стараясь превратить преимущества нашего географического положения в реальную платформу для многостороннего сотрудничества. При этом существовали различные факторы, которые либо могли способствовать, либо, наоборот, препятствовали тому, чтобы Азербайджан стал одним из международных транспортных узлов. Во-первых, отсутствовала физическая инфраструктура – ее требовалось создать, и это было сделано.

Во-вторых, необходимо взаимодействие с соседями, поскольку без него невозможно стать транзитной страной. Если у вас плохие отношения с соседями, это означает, что через вашу территорию не будет осуществляться движение грузов ни в одном направлении. Кроме того, необходимо было выстроить широкое международное сотрудничество на всем евразийском пространстве – к востоку и западу, к северу и югу от Азербайджана, а также возглавить этот процесс, как мы сделали, например, при реализации наших энергетических проектов, где Азербайджан выступил инициатором, основным финансовым донором и организатором многостороннего сотрудничества, которое сегодня помогает многим странам решать вопросы энергетической безопасности.

Тот же подход мы применяем и в сфере транспортной связности. Как я уже сказал, создание физической инфраструктуры завершено. Сейчас мы работаем исключительно над вопросами ее дальнейшего расширения, поскольку не ожидали, что за последнее время наше географическое положение окажется настолько востребованным. Взаимодействие с нашими партнерами как на Востоке, так и на Западе - будь то страны Центральной Азии, наши ближайшие соседи Грузия и Турция или государства Европы - находится на очень высоком уровне. Чтобы все это объединить, нам, разумеется, потребовалось предпринять множество шагов, которые позволили сделать этот коридор эффективным»,- сказал глава государства.