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В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Новость 14 июля 2026 10:10 (UTC +04:00)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ /Trend/ - 14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Словакии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Словакии Петра Пеллегрини.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Словакии.

Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Словакии Петром Пеллегрини.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)

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