В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Словакии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Словакии Петра Пеллегрини.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Словакии.
Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Словакии Петром Пеллегрини.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сфотографировались для официального фото.