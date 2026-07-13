Азербайджанский борец завоевал титул чемпиона Европы

БАКУ/ Trend/ - В столице Северной Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U20).

В последний день соревнований определились призеры среди борцов вольного стиля в весовых категориях до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Джамал Аббасов (61 кг) в финале уступил россиянину Усману Индирбаеву (2:13), а Нурлан Агазаде (74 кг) в решающей схватке проиграл немцу Мануэлю Вагину (2:4) и завоевал серебряную медаль.

Магомед Аббасзаде (86 кг), победив израильтянина Томера Дрожняка со счетом 7:1, занял третье место. Гусейн Мамедтагизаде (92 кг) в схватке за бронзу уступил грузину Сандро Курашвили — 1:12.

В заключительной схватке чемпионата Европы Юсиф Дурсунов (125 кг) встретился с россиянином Сосланом Габуевым. Финал прошел в напряженной борьбе. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3, азербайджанский борец проявил настоящий характер и одержал волею победу над соперником со счетом 4:3 и стал чемпионом Европы U20.

В совокупности сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Набравшая 170 очков команда заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только сборной России (194 очка).

Благодаря этому результату национальная команда обновила сразу два рекорда: молодежная сборная показала лучший результат в своей истории как по количеству завоеванных медалей, так и по числу набранных очков.