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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 июля

Экономика Новость 14 июля 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 июля
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9365 маната, 1 турецкая лира - 0,0361 маната, 100 российских рублей - 2,2157 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9365
AUD 1,1787
BYN 0,6095
AED 0,4628
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CZK 0,0797
CNY 0,2506
DKK 0,2591
GEL 0,6459
HKD 0,2169
INR 0,0177
GBP 2,2711
SEK 0,1752
CHF 2,0888
ILS 0,561
CAD 1,203
KWD 5,4879
KZT 0,3587
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5387
MDL 0,0967
NOK 0,1741
UZS 0,0141
PKR 0,6104
PLN 0,4468
RON 0,37
RUB 2,2157
RSD 0,0165
SGD 1,3143
SAR 0,4527
xdr 2,3104
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