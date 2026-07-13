Президент Ильхам Алиев: Мы не знаем двух других государств в мире, которые были бы так близки друг к другу, как Азербайджан и Турция (ВИДЕО)

ШУША/ Trend/ - Турция и Азербайджан – две страны, население которых ближе друг к другу по сравнению с остальными странами мира. Только взгляните на уровень сотрудничества, политические, экономические, энергетические и транспортные связи, а также отношения между людьми.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы не знаем двух других государств в мире, которые были бы так близки друг к другу, так поддерживали друг друга и так дружили друг с другом. Это огромное богатство наших народов, и вместе мы сильнее», - добавил глава государства.