Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий. Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«К сожалению, сегодня мы не наблюдаем особой солидарности. Наоборот, мы видим, что напряженность растет, звучат взаимные обвинения», - отметил глава государства.