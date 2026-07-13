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Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 10:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША /Trend/ - Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий. Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«К сожалению, сегодня мы не наблюдаем особой солидарности. Наоборот, мы видим, что напряженность растет, звучат взаимные обвинения», - отметил глава государства.

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