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ТРСК раскритиковал назначение спецпредставителя ЕС по Кипру

В мире Новость 13 июля 2026 23:58 (UTC +04:00)
ТРСК раскритиковал назначение спецпредставителя ЕС по Кипру
Фото: Википедия

БАКУ /Trend/ - Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) резко осудила решение Европейской комиссии назначить исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем по Кипру.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ТРСК в социальной сети X.

В заявлении говорится, что этот шаг является "провокационным" и свидетельствует о предвзятом подходе Европейского союза к кипрскому вопросу.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что назначение было произведено без согласия турко-кипрской стороны и без учета воли турок-киприотов. В ТРСК назвали это решение незаконным и "абсолютно неприемлемым".

По мнению властей Северного Кипра, подобные действия Брюсселя ставят под сомнение его беспристрастность в вопросе урегулирования кипрской проблемы.

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