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Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 09:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума рассказал, в частности, о цели проведения мероприятия.

Глава государства сказал: «Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха».

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