Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп и его команда создали такие условия, при которых мир между Азербайджаном и Арменией стал возможен

БАКУ/Trend/ - Президент Трамп и его команда создали такие условия, при которых мир между Азербайджаном и Арменией стал возможен.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Конечно, есть огромная разница между тем, что делал и делает Президент Трамп, и деятельностью его предшественников. Поскольку, к сожалению, в период оккупации, длившейся почти тридцать лет, американские администрации, наряду с другими сопредседателями тогдашней Минской группы ОБСЕ, в основном проводили политику замораживания конфликта, а не освобождения наших территорий на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые они сами же и принимали. Их целью было заморозить сложившуюся ситуацию и использовать ее в качестве рычага давления на Азербайджан, а также, в определенной степени, на Армению. Все они действовали очень слаженно, и вся деятельность Минской группы ОБСЕ была направлена не на урегулирование конфликта, а на то, чтобы сделать оккупацию бесконечной.

Подход же Президента Трампа был совершенно иным. Он – миролюбивый человек, устанавливающий мир во многих уголках мира. Как он сам говорит, он добился мира, отрегулировав восемь конфликтов. В этом вся суть его характера. Таково его видение и такова его политика.

В нашем же случае он сыграл очень значимую роль, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров о мирном соглашении. Президент Трамп и его команда включились в процесс, создав такие условия, при которых мир стал возможен. Они в полной мере поняли нашу озабоченность в отношении мирного процесса. Четко осознали необходимость создания Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его эксклавом – Нахчываном. Они работали очень эффективно, дабы убедить Армению, что ей тоже нужен этот мир. Состоялась историческая встреча в Белом доме, в ходе которой Премьер-министр Армении, Президент Трамп и я подписали Совместную декларацию, а также в присутствии Президента Трампа министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение. Как я уже говорил, Президент Трамп в моем присутствии подписал документ о приостановлении действия ограничений и санкций, а также мы подписали документ о создании совместной рабочей группы для подготовки в течение шести месяцев Соглашения о стратегическом партнерстве»,- сказал глава государства.