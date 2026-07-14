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Президент Ильхам Алиев: Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха (ВИДЕО)

Политика Новость 14 июля 2026 11:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха (ВИДЕО)
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ/Trend/ - Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«Сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гервенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом», - сказал глава государства, еще раз выразив благодарность Президенту Словакии за поддержку в восстановлении Карабаха.

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