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Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор – важный проект (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор – важный проект (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - Они (руководство США — прим. ред.) поняли, что Зангезурский коридор — важный проект, поскольку он соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном.

Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Они работали очень эффективно, сумев объяснить Армении, что этот мир нужен и самой Армении. Конечно же, во время исторической встречи в Белом доме Президент Трамп вместе со мной и Премьер-министром Армении подписал совместное заявление. В то же время министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение», — подчеркнул глава государства.

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