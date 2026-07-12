Еженедельный обзор цен на Azeri Light, Dated Brent и Urals

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе средние цены на нефть Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals выросли.

Согласно расчетам Trend на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена нефти марки Azeri Light (CIF), добываемой на месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли" в Азербайджане, по сравнению с неделей ранее увеличилась на 4.06 доллара США или на 5.5 процента, составив 77.69 доллара.

Согласно данным, максимальная цена этой марки сырой нефти за неделю составила 82.07 доллара за баррель, минимальная - 73.71 доллара.

Средняя цена нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 74.97 доллара за баррель, что на 3.81 доллара или 5,3 процента выше показателя неделей ранее. За неделю самая высокая цена достигла 79.41 доллара США за баррель, самая низкая - 71.15 доллара.

Средняя цена нефти марки Urals по сравнению с неделей ранее выросла на 2.89 доллара или 6.9 процента, составив 44.68 доллара за баррель. За неделю максимальная цена составила 49.43 доллара, минимальная - 40.95 доллара.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 73.94 доллара за баррель, что на 4.07 доллара или 5.8 процента больше по сравнению с неделей ранее. За неделю максимальная цена за баррель составила 78.36 доллара, минимальная - 69.88 доллара.

Нефть / Дата 06.07.2026 07.07.2026 08.07.2026 09.07.2026 10.07.2026 Средняя цена Azeri LT CIF $73.71 $75.66 $82.07 $79.09 $77.91 $77.69 Azeri Light FOB Ceyhan $71.15 $72.94 $79.41 $76.31 $75.06 $74.97 Urals (EX NOVO) $40.95 $42.93 $49.43 $45.93 $44.15 $44.68 Dated Brent $69.88 $71.87 $78.36 $75.39 $74.20 $73.94

Отметим, что согласно последним данным аналитиков Trading Economics, нефть Brent удерживалась около отметки 76 долларов за баррель в пятницу после снижения примерно на 2% в предыдущую сессию: "Причиной стали сообщения о том, что США и Иран продолжат мирные переговоры, несмотря на недавнюю эскалацию боевых действий, нарушившую поставки энергоносителей через Ормузский пролив".

"Тем не менее эталонная нефть Brent по-прежнему демонстрировала рост примерно на 6% с начала недели. Это произошло после того, как американские силы в течение двух дней подряд наносили удары по объектам в Иране в ответ на недавние атаки на суда в Ормузском проливе, что вызвало ответные удары Тегерана по американским военным базам в регионе.

Президент США Дональд Трамп также поставил под сомнение действие временного мирного соглашения после возобновления боевых действий, заявив, что соглашение "больше не действует", - говорится в информации Trading Economics.

Сообщается, что на этой неделе интенсивность судоходства через Ормузский пролив значительно снизилась, и рынки внимательно следят за тем, восстановится ли транзит до нормального уровня: "Стратегически важный Ормузский пролив остается одним из ключевых спорных вопросов в продолжающихся переговорах между США и Ираном".