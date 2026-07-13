Назван объем экспорта нефти и конденсата по БТД за 20 лет

БАКУ /Trend/ - Назван объем нефти и конденсата, экспортированных по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за 20 лет.

Как говорится в информации министерства энергетики Азербайджана, с периода ввода в эксплуатацию основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) имени Гейдара Алиева по трубопроводу было экспортировано около 559 миллионов тонн нефти и конденсата азербайджанского происхождения.

По данным министерства, по трубопроводу транспортируются главным образом нефть с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат с месторождения "Шахдениз".

Напомним, что согласно информации пресс-службы bp, компания "Баку-Тбилиси-Джейхан" (BTC Co.) объявила, что с 1 июля 2026 года функции оператора экспортного нефтепровода БТД переходят от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (bp) к дочернему предприятию SOCAR - ООО SOCAR Midstream Operations (SMO).

Отмечается, что передача операторских функций охватывает все три участка нефтепровода БТД - в Азербайджане, Грузии и Турции. Кроме того, по данным bp, к SMO переходят функции по управлению всей деятельностью, связанной с трубопроводом БТД, а также операторские обязанности по общим операциям, которые bp до настоящего времени выполняла в отношении систем БТД и Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ).

Отметим, что протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 км.

Трубопровод предназначен для безопасной транспортировки сырой нефти из Каспийского региона к побережью Средиземного моря.

Проект способствует укреплению экономических и политических связей между Азербайджаном, Грузией, Турцией и западными странами, а также обеспечивает транзитным государствам значительные доходы.

С периода запуска проекта вдоль маршрута трубопровода реализованы тысячи социальных инициатив в более чем 550 населенных пунктах, охватывающих свыше 750 тысяч человек.

Пропускная способность БТД составляет 1 миллион баррелей нефти в сутки. На трубопроводе используются трубы диаметром 46, 42 и 34 дюйма, функционируют 8 насосных и 98 запорных станций. На своем маршруте нефтепровод пересекает несколько горных хребтов, более 3 000 автомобильных дорог, железнодорожных и коммуникационных линий, а также свыше 1 500 водных объектов, включая реку Джейхан шириной до 500 метров.

Строительство БТД, считавшееся одним из крупнейших и наиболее сложных инженерных проектов своего времени, продолжалось четыре года - с утверждения проекта в июле 2002 года до завершения строительства в мае 2006 года. На пике работ в проекте были задействованы 22 тысячи человек, около 80% из которых составляли местные специалисты.

Первая партия нефти была загружена на танкер British Hawthorn в терминале Джейхан 4 июня 2006 года.

В настоящее время по БТД транспортируются нефть с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", конденсат с месторождения "Шахдениз", а также нефть и конденсат из других прикаспийских регионов, включая поставки из Казахстана, Туркменистана, и дополнительные объемы, добытые SOCAR.