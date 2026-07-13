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Президент Ильхам Алиев: 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 09:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

БАКУ/Trend/ - 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана. Это произошло в 1992 году.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Акт о поддержке свободы» был принят Конгрессом США с целью оказания финансовой помощи странам, обретшим независимость после распада Советского Союза. Однако 907-я поправка была внесена сенаторами, поддерживающими Армению. Кстати, одним из них был и Президент Байден; в то время он был сенатором. Вероятно, именно поэтому мы столкнулись со столькими трудностями при администрации Байдена», — отметил глава государства.

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