Президент Ильхам Алиев: 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 907-я поправка была несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана. Это произошло в 1992 году.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками IV Шушинского глобального медиафорума.

«Акт о поддержке свободы» был принят Конгрессом США с целью оказания финансовой помощи странам, обретшим независимость после распада Советского Союза. Однако 907-я поправка была внесена сенаторами, поддерживающими Армению. Кстати, одним из них был и Президент Байден; в то время он был сенатором. Вероятно, именно поэтому мы столкнулись со столькими трудностями при администрации Байдена», — отметил глава государства.