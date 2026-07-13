  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 10:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/ Trend/ - На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Глава государства, в частности, сказал: «Что касается отношений с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, то между ними существует очень большая разница. У нас были разные отношения с Европейской комиссией. В период, когда у руля европейской дипломатии стоял господин Боррель, отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах».

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости