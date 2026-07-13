Иран заявил о недопустимости контроля США над Ормузским проливом

БАКУ /Trend/ - Иран не позволял и не позволит США контролировать Ормузский пролив.

Об этом заявил представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Ибрахим Зольфогари.

«Повторные шаги США, направленные на вмешательство в управление Ормузским проливом, серьезно поставили под угрозу безопасность региона, международную торговлю, а также движение нефтяных танкеров и торговых судов. Это привело к росту угрозы распространения войны на регион при сотрудничестве некоторых региональных стран», — отметил он.

И. Зольфогари подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана будут жестко реагировать на любые шаги американской армии по проведению торговых судов и нефтяных танкеров через пролив вне установленного Ираном маршрута и без его разрешения. Действия Корпуса стражей исламской революции и армии в последние дни подтверждают это заявление.

«Иран предупреждает страны региона, что любое сотрудничество с США и логистическая поддержка армии этой страны приравниваются к войне против суверенитета и национальной безопасности Ирана, а в случае начала войны в регионе она охватит все региональные государства», — добавил он.

Напомним, что 8 июля Президент США Дональд Трамп, заявив о нарушении режима прекращения огня, отдал распоряжение о нанесении новых ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал военные объекты США в регионе Персидского залива с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Хотя Вашингтон не исключает возможность возвращения Ирана к переговорам, разногласия вокруг безопасности Ормузского пролива, ядерной программы и других вопросов оставляют будущее мирного процесса неопределенным. В настоящее время торговое судоходство в Ормузском проливе снова практически парализовано.