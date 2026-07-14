Названы показатели экспорта товаров через таможни иранской провинции Южный Хорасан

БАКУ/ Trend/ - В течение первых трех месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) экспорт продукции через таможенные органы провинции Южный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, увеличился на 53% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом сообщил генеральный директор таможенного управления провинции Южный Хорасан Мохаммад Кухгерд.

"За первые три месяца текущего иранского года через таможенные органы провинции Южный Хорасан было экспортировано продукции примерно на 130 млн долларов, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он.

По словам Кухгерда, за указанный период через таможни провинции в основном экспортировались железные слитки, цемент, овощная продукция, углеводородная продукция, изделия из каучука, битум и яйца.

Представитель таможни отметил, что продукция в основном экспортировалась в Афганистан, Пакистан, Ирак, Турцию и Туркменистан.

Кухгерд также сообщил, что за три месяца через таможенные органы Южного Хорасана в страну было импортировано 4,63 тыс. тонн продукции на сумму 8,59 млн долларов. Импорт продукции увеличился на 160% в стоимостном выражении и на 200% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За три месяца через таможни провинции в основном импортировались рис, кунжут, панели и инверторы для солнечных электростанций, оборудование для горнодобывающей отрасли, изюм и другие товары. Продукция в основном импортировалась из Пакистана, Афганистана, Китая, Индии и Польши", — отметил он.

Согласно анализу Trend, рост стоимости экспорта через таможни Южного Хорасана на 53% свидетельствует об усилении роли провинции в приграничной торговле. Расположение на границе с Афганистаном и наличие выхода на рынки Пакистана, Ирака, Турции и Туркменистана являются ключевыми факторами, повышающими транзитный и экспортный потенциал региона. В то же время высокие темпы роста импорта указывают на увеличение спроса на оборудование и сырьё для производственного, энергетического и горнодобывающего секторов. Импорт панелей и инверторов для солнечных электростанций также свидетельствует о расширении проектов в сфере возобновляемой энергетики. При сохранении текущей динамики у Южного Хорасана появятся благоприятные возможности для превращения в один из центров внешней торговли и логистики Ирана на восточном направлении.