Азербайджан - один из ключевых центров региональной интеграции - Гела Васадзе (Эксклюзив)

ШУША /Trend/ – Азербайджан сегодня является одним из ключевых центров региональной интеграции, выступая инициатором крупных проектов на пространстве Большого Каспия, Центральной Азии и Южного Кавказа.

Об этом Trend заявил грузинский политический аналитик Гела Васадзе на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

«Азербайджан прошел путь от страны с оккупированными территориями и высокой уязвимостью до государства средней силы, которое сегодня во многом определяет региональную повестку. Более того, в проектах Большого Каспия и соединения Центральной Азии и Южного Кавказа Азербайджан является драйвером этого проекта и их инициатором», – сказал он.

По словам Васадзе, благодаря обсуждениям на форуме у представителей международного экспертного сообщества сформировалось целостное понимание пути развития Азербайджана.

«Для экспертного сообщества фактически сформировалась единая картина. Получить такое понимание в отдельности было бы невозможно», – отметил аналитик.

Говоря о городе Шуша, Васадзе подчеркнул, что посещает город уже четвертый год подряд и практически с первых дней после освобождения наблюдает за процессом его восстановления.

«Я видел Шушу разрушенной, видел ее заминированной. Сегодня Шуша фактически является символом нового Азербайджана – примером того, как из небольшого уязвимого города возникает великолепие», – добавил он.