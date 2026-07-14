Профессиональная журналистика - основа для борьбы с манипуляциями - Латифа Ахарбах

ШУША/ Trend/ - В условиях стремительного роста популярности социальных сетей именно профессиональная журналистика остается основой для формирования общественного доверия, противодействия манипуляциям и укрепления мира.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявила президент Высшего органа аудиовизуальной коммуникации Королевства Марокко Латифа Ахарбах, выступая на панельной сессии на тему «Миростроительство и общественный дискурс через призму медиа» в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

«Журналистика позволяет лучше понимать происходящее. Работа журналиста заключается в том, чтобы обеспечивать контекст, сопоставлять и перепроверять источники, проверять достоверность информации и правильно расставлять приоритеты. Сегодня мы сталкиваемся с парадоксом: никогда прежде информации не было так много, но никогда прежде доверие к ней не было таким низким. Именно поэтому профессиональная журналистика становится важнейшим инструментом укрепления доверия, защиты общества от манипуляций и сохранения мира», — сказала Ахарбах.

Она отметила, что, согласно последнему исследованию Digital News Report, медиапотребление в мире переживает исторические изменения. По ее словам, 54 процента пользователей сегодня получают новости через социальные сети, поисковые системы и видеоплатформы, тогда как сайты профессиональных СМИ впервые уступили им лидерство.

«Это исторический перелом. Впервые в истории социальные сети стали основным источником получения новостей, опередив профессиональные медиа. Это свидетельствует о кардинальном изменении информационного пространства и привычек аудитории во всем мире», — подчеркнула она.

Вместе с тем Ахарбах обратила внимание на то, что рост объемов информации не сопровождается ростом доверия к ней. По ее словам, глобальный уровень доверия к информации сегодня составляет лишь 37 процентов.

«Общество, которое больше не знает, чему можно верить, становится открытым для любых манипуляций. Когда исчезают общие ориентиры, когда факты можно бесконечно подвергать сомнению, а правда распадается на множество конкурирующих версий, разрушается общественная сплоченность, усиливаются противоречия, а мир становится уязвимым», — сказала она.

По ее словам, в этих условиях особую актуальность приобретает развитие устойчивых национальных медиасистем, основанных на профессиональных стандартах и учитывающих особенности каждого государства.

«Каждая страна, опираясь на собственную историю, культуру и институты, должна создавать медийную и культурную экосистему, способную укреплять мир, содействовать развитию общества и сохранению доверия между людьми. Именно над этим международное медиасообщество должно работать совместно», — добавила Ахарбах.