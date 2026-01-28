Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Оман (ФОТО)

Политика Материалы 28 января 2026 16:16 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Оман (ФОТО)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28-го января прибыла в Султанат Оман с официальным визитом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, в Международном аэропорту Маската возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали член группы парламентской дружбы с Азербайджаном Консультативной Ассамблеи Султаната Оман Мохаммед бин Салим Ас-Сулеймани, члены Консультативной Ассамблеи, посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны.

