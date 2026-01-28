Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Оман (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28-го января прибыла в Султанат Оман с официальным визитом.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Согласно информации, в Международном аэропорту Маската
возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию
встречали член группы парламентской дружбы с Азербайджаном
Консультативной Ассамблеи Султаната Оман Мохаммед бин Салим
Ас-Сулеймани, члены Консультативной Ассамблеи, посол Азербайджана в
Омане Рашад Исмаилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрен ряд встреч Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны.